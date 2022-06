Nuova frana ad Amalfi, l'ira di Daniele (Cgil): "Rischio ambientale enorme, intervengano le istituzioni"

La frana che si è verificata ad Amalfi lungo la strada statale 163 ripropone con forza il grosso tema della messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della provincia di Salerno e, in particolare modo, dell’intera costiera amalfitana .

L’appello del sindacato

Sono, oramai, anni che con una certa frequenza, lungo la statale amalfitana , durante tutto l’anno, si ripetono frane e smottamenti. Su quanto accaduto interviene il segretario provinciale della Fillea Cgil Luca Daniele: “E’ arrivato il momento di dire basta. Non possiamo più permetterci di dover continuare a registrare questi eventi drammatici. Occorrono interventi strutturali seri ed immediati che prevedano il consolidamento dei terreni attraverso preventivi drenaggi, opere di contenimento dei terrazzamenti e un adeguato grado di stabilità dei costoni".

Di qui l’appello alle "istituzioni provinciali e regionali affinché si adoperino a presentate una relazione tempestiva al parlamento e contemporaneamente la richiesta di accesso ai fondi del piano nazionale di ripresa e di resilienza per la cantierizzazioni delle opere. Il rischio ambientale è enorme e, oltre a mettere troppe volte a repentaglio la vita di intere comunità, rischia di assestare un ulteriore duro colpo al settore turistico ed alberghiero della costiera, già tartassato da troppo tempo per via della pandemia” conclude Daniele.