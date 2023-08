Pontecagnano, Francesca Santoriello nuova vice coordinatrice di Forza Italia giovani

Francesca Santoriello è la nuova vice coordinatrice di Forza Italia giovani a Pontecagnano Faiano. La scelta, come si legge nella nota del partito, è ricaduta su di lei "grazie alla sua dedizione, competenza e passione per la politica".

La nomina

"Il nostro obiettivo - spiega Alessandro Mucciolo, coordinatore di Forza Italia Giovani - è quello di coinvolgere sempre più giovani nella vita politica della nostra città, e la nomina di Francesca Santoriello come vice coordinatrice è un passo importante in questa direzione. Siamo certi che con il suo entusiasmo e il suo impegno, potremo raggiungere risultati significativi per il bene di Pontecagnano Faiano". "Onorata e grata per la fiducia accordatale" si è dichiarata invece la neo vice coordinatrice (entraeta anche nel coordinamento cittadino e nel direttivo di Forza Italia), che ha assicurato di "lavorare con determinazione per rappresentare al meglio le istanze e le aspettative dei giovani cittadini", sottolineando "l'importanza di promuovere l'inclusione e l'ascolto delle voci giovanili nella politica locale, per garantire un futuro più prospero e promettente per tutti".