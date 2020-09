Francesco Iandiorio (Più campania in Europa) incontra i sostenitori a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Salerno, 12 settembre - Francesco Iandiorio, candidato alle Regionali in Campania in lista Più Campania in Europa, incontra sostenitori e simpatizzanti al Cafè Mirò di Salerno. L'evento, in programma domenica 13 settembre alle ore 18, vedrà la partecipazione di coloro che sostengono un progetto politico che vede al centro la scuola, l'ambiente, la buona gestione dei fondi europei e il “southworking”. Presente all'incontro in sostegno al candidato Piercamillo Falasca, Vicesegretario nazionale di Più Europa. Francesco Iandiorio, giovane professore liceale di storia e filosofia, mette in campo la sua esperienza nel settore dell'istruzione e della formazione dei ragazzi per coinvolgere anche le nuove generazioni nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale. “La provincia di Salerno ha bisogno di diventare protagonista nel campo della cultura” dichiara Iandiorio “La cultura è il motore per incentivare il turismo, il lavoro e la socialità nel rispetto della sicurezza e della salute. Insieme possiamo raggiungere questi obiettivi importanti, perché solo insieme possiamo ottenere dei miglioramenti seri e concreti per la nostra terra”. La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte all'evento nel rispetto delle norme anti-covid vigenti. CONTATTI Francesco Iandiorio Email: iandiorio.francesco.marino@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/iandiorio.francesco