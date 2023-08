Ministero delle Infrastrutture, il salernitano Pastore nuovo consigliere per i rapporti con gli Enti Locali

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su indicazione del sottosegretario Tullio Ferrante, ha conferito al co-coordinatore Provinciale di Salerno di Forza Italia, Francesco Pastore, l'incarico di consigliere per i rapporti con gli Enti Locali. "Da oggi - ha affermato Pastore dopo la nomina - inizia per me un nuovo viaggio che mi vedrà al servizio dei cittadini e, nello specifico, degli Enti Locali, viaggio che affronterò con lo spirito e l’entusiasmo di sempre".

L'incarico

Alle sue parole si associano del coordinatore cittadino di Forza Italia, Gianfranco Ferro: "Salutiamo con grande entusiasmo l’ennesimo traguardo dell’amico Francesco, frutto di un lavoro instancabile, portato avanti affrontando mille difficoltà con immutato entusiasmo e senza mai abbandonare il partito per ambizioni

personali. Questo risultato deve essere inteso come un riconoscimento per l’intero coordinamento cittadino che, grazie al quotidiano impegno, si conferma punto di riferimento politico non solo a livello locale. Ringrazio il partito ad ogni livello, provinciale e regionale. Tutto questo si è reso possibile grazie alla fiducia riposta in

noi dall’onorevole Tullio Ferrante, uomo di grande valore umano e politico.”