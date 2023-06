Camera, Mari (Avs) eletto segretario della Commissione d'inchiesta su sfruttamento e sicurezza del lavoro

Il deputato salernitano di Alleanza Verdi Sinistra, Franco Mari, è stato eletto segretario della Commissione di inchiesta sullo sfruttamento e sulla sicurezza del lavoro durante la sua prima seduta di insediamento. Nello specifico, questa commissione parlamentare ha il compito di indagare sulle condizioni di lavoro in Italia e svolgerà anche attività "sul campo" con i poteri dell'autorità giudiziaria. Il suo lavoro porterà alla formulazione di proposte legislative, in particolare per apportare le necessarie modifiche al testo unico sulla sicurezza del lavoro, alla luce dell'elenco lungo e preoccupante di incidenti e morti sul lavoro che ancora affligge il Paese. La commissione opererà con i poteri dell'autorità giudiziaria, il che significa che avrà la facoltà di raccogliere prove, ascoltare testimonianze e richiedere documenti e informazioni pertinenti.

Il commento di Mari: