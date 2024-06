Frasi conto i gay del prof Alfano, Polichetti: "Intervengano i vertici del Ruggi". Il M5S attacca e interroga il Governo

Continuano ad arrivare reazioni dal mondo politico e non solo dopo la bufera che si è abbattuta sul docente dell’Università di Salerno e candidato sindaco a Torre Annunziata Carmine Alfano, dopo gli audio pubblicati dall’edizione online dell’Espresso, nei quali pronuncia frasi offensive, sessiste e discriminatorie verso i gay, per i quali evoca i "forni crematori".

I commenti

Il sindacalista della Uil Fpl provinciale e primario del reparto di Gravidanza a Rischio presso l'ospedale di Salerno Mario Polichetti si rivolge direttamente ai vertici del Ruggi: "È vergognoso che un'azienda sanitaria che forma anche giovani medici debba balzare agli onori della cronaca per questi episodi. Invitiamo, prima che sia troppo tardi, la direzione strategica del Ruggi a prendere coscienza che questo clima di terrorismo, di minaccia, di estorsione si verifica anche in altri reparti e in particolare nel reparto di Ginecologia dove il personale medico e paramedico viene sistematicamente minacciato e vengono sbandierati procedimenti disciplinari se non si sottostà ai diktat. Questo è gravissimo perché lede la dignità, la professionalità e la libertà di chi lavora in Ginecologia. Per quanto emerso dall'inchiesta del settimanale "L'Espresso" chiediamo subito le dimissioni di Alfano".Polichetti ha inoltre evidenziato che numerose segnalazioni sono state fatte alla direzione strategica, alla direzione medica di presidio e alla direzione di Dipartimento Materno-Infantile, ma queste sono rimaste inascoltate. Questa situazione ha portato molti medici e infermieri a richiedere il trasferimento dal reparto di Ginecologia, contribuendo a un clima di crescente tensione e insicurezza all'interno dell'ospedale.

"È imperativo che si prendano provvedimenti immediati per ristabilire un ambiente di lavoro sereno e rispettoso, garantendo così la sicurezza e la dignità dei professionisti della sanità. Solo attraverso un'azione decisa e tempestiva si potrà risolvere questa situazione critica e prevenire ulteriori danni all'immagine e alla funzionalità dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno",

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera comunale del M5S Claudia Pecoraro: “Sono profondamente preoccupata per il periodo che stiamo vivendo. Gli estremi silenzi da parte delle istituzioni e dei media, come la Rai che non ha neppure menzionato l'inchiesta di Fanpage, sono inquietanti. È sconcertante vedere persone come Gasparri sminuire i fatti con commenti inaccettabili.

Siamo di fronte a una serie di accadimenti gravissimi in Italia che non hanno giustificazione alcuna. Tra questi, nella nostra città, spiccano le gravissime e intollerabili frasi omofobe pronunciate da Carmine Alfano, Direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica dell'Università di Salerno presso l'ospedale Ruggi d'Aragona, che evidenziano il clima sociale di decadimento totale dei principi cardine della nostra Costituzione, liberale, plurale e antifascista.È inconcepibile che un rappresentante di una istituzione educativa esprima tali ideologie retrograde e pericolose.

Chiedo a gran voce a tuttə lə colleghə in consiglio, alle istituzioni e alla cittadinanza salernitana di dissociarsi pubblicamente da queste persone e da questi fatti, e di dichiararsi antifascistə!

Non possiamo permettere che il male dilaghi. Ora è il momento di dire basta! Ora è il momento di dichiararsi antifascista! Ora è il momento di essere resilienti!

Io sono Antifascista!!”.

"Ho già redatto un'interrogazione parlamentare sul gravissimo episodio di omofobia che avrebbe visto protagonista il professor Carmine Alfano, direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica dell'università di Salerno e candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Torre Annunziata. Secondo quanto riporta la testata l'Espresso, il docente si è pubblicamente espresso proferendo sconvolgenti ed inaccettabili frasi omofobe, arrivando ad augurarsi che gli omosessuali finiscano nei forni crematori". È quanto annuncia Orfeo Mazzella, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali al Senato. "I suoi stessi specializzandi - sottolinea l'esponente Cinquestelle - che hanno diffuso il vergognoso audio rubato del professore, hanno inoltre rivelato un ambiente di lavoro tossico, caratterizzato da offese sessiste e omofobe, vessazioni ed addirittura minacce. È inammissibile che un educatore abusi del suo potere in questo modo, compromettendo la dignità e la formazione dei giovani medici. Inoltre, Alfano avrebbe richiesto supporto elettorale agli specializzandi in cambio di coperture di turni e ciò aggiunge un ulteriore livello di abuso e mancanza di professionalità e addirittura uno scambio illecito. Gli studenti sono lì per imparare, non per fare favori personali". "Questo comportamento mina l'integrità del sistema educativo e professionale - prosegue - sollevando gravi dubbi sulla gestione e il controllo delle scuole di specializzazione medica. È davvero questo il tipo di modello che vogliamo a Torre Annunziata? Sarebbe già gravissimo se un cittadino comune si fosse macchiato di questa condotta immorale, ma che a farlo sia il candidato sindaco, che primo tra i cittadini dovrebbe dare l'esempio, è uno scempio istituzionale. Presto mi pronuncerò anche in parlamento, perché questa situazione non fa che gettare fango sulla politica. Auspico, inoltre, che l'Università di Salerno prenda presto seri provvedimenti".