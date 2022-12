Fratelli d’Italia porterà la problematica sicurezza all’attenzione degli organi di governo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il circolo di Fratelli d’Italia Baronissi, dopo gli ultimi video diffusi in rete, che ritraggono i delinquenti in azione ed i cittadini che cercano di difendersi con le proprie forze, è sempre più preoccupato rispetto alla situazione, che potrebbe degenerare e sfociare in tragedia se non gestita in maniera tempestiva ed efficace. Per tale ragione, porteremo l’attuale situazione all’ attenzione dei nostri organi di partito all’interno del governo. In merito all’incontro tenutosi mercoledì scorso tra il Sindaco ed una delegazione di cittadini della Frazione Antessano per discutere della questione, si apprende che ad oggi poche sono le soluzioni concrete, anche a causa dello scarso numero di denunce formalizzate dai cittadini alle autorità competenti. Riteniamo, come circolo, che la problematica sia frutto per lo più di una non corretta informazione su come comportarsi successivamente alla segnalazione degli atti depredatori.

Purtroppo molti cittadini sono convinti, non per loro colpa, che chiamando il 112 con l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo sia concluso il percorso; tuttavia così non è. Infatti per tale ragione a Baronissi le denunce effettivamente registrate sono poco più di 10 nell’ultimo mese di dicembre, contro i circa 70 furti tentati o consumati che, invece, sarebbero stati segnalati. A tal proposito riteniamo doveroso collaborare con la cittadinanza e offrire supporto a chi volesse avere informazioni maggiori o essere accompagnato per formalizzare quanto subito. Pertanto ci rendiamo disponibili con il supporto gratuito dei nostri legali a chiarire e fornire informazioni ai cittadini. In questo momento è necessario reagire con i giusti strumenti a questa emergenza che sta inevitabilmente esasperando la vita di tutti costringendo le persone a modificare la propria quotidianità a causa dei malviventi.