Baronissi, Siniscalco: “Fratelli d’Italia trasforma città della medicina in città dello sport e medicina”

Il Governo di Giorgia Meloni è vicino al Comune di Baronissi ed è pronto ad accogliere le richieste del territorio. A Paestum, in occasione della giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla Dieta Mediterranea, voluta fortemente dal Vice Ministro Edmondo Cirielli che ringraziamo per l’attenzione continua alla nostra splendida provincia, ho avuto l'onore di incontrare il Ministro della Salute Orazio Schillaci al quale ho rappresentato i disastri commessi dal sindaco Valiante e dalla sua giunta di centro sinistra a Baronissi. L’attenzione è stata posta in modo particolare sul fallimento di Città della Medicina, progetto nato da una intuizione di Gennaro Esposito, rimasta al palo per l'incapacità dell'attuale amministrazione di Baronissi.

Oggi è anacronistico immaginare una destinazione solo medica e per questo, forti del sostegno del governo e delle associazioni territoriali, siamo a lavoro per sviluppare una nuova progettualità su quei terreni e affiancare alla destinazione medica una forte matrice sportiva che trasformi una città spenta e senza anima nel più grande centro sportivo del Sud Italia. Un indotto quello del turismo sportivo, che porterebbe nuova linfa vitale alla nostra economia e sbocchi occupazionali veri. Senza però tralasciare anche l’iniziale vocazione medica, legandola allo sport ed in comunione d’intenti con la facoltà di medicina che insiste sul nostro territorio.