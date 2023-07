Bellizzi, presentato il "patto per la città" di Fratelli d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuta venerdì sera la presentazione del "Patto per la cittá" di Fratelli d'Italia a Bellizzi. Folta la partecipazione: il coordinatore cittadino Angelo Maddalo ha sancito l'impegno del gruppo di militanti, tesserati e consiglieri comunali di minoranza a Bellizzi. "Abbiamo dato un messaggio chiaro alla cittadinanza, abbiamo organizzato un evento insieme ad un gruppo di lavoro serio e professionale, volto alla progettazione e programmazione continua. -spiega Maddalo- Siamo al lavoro per continuare a far crescere questo legame con fdi puntando già ad una futura filiera istituzionale". Ad intervenire, anche i dirigenti Fdi Carpentieri, Gambino, Fabbricatore, Bonavita, D'alessio e tutto il direttivo di Bellizzi.