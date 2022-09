Agropoli, l'ex sindaco Adamo Coppola aderisce a Fratelli d'Italia

Terremoto politico nel Pd di Agropoli. Dopo essere stato silurato alle ultime elezioni comunali dal suo stesso partito, l’ex sindaco Adamo Coppola rompe il silenzio e decide di ritornare in campo. E visto com’è finito il suo rapporto col centrosinistra, decide di andare oltre sposando il progetto politico di Fratelli d’Italia che, da tempo, si è aperto al mondo civico e ai moderati delusi del campo avverso. L’annuncio di Coppola arriva tramite Facebook con un post intitolato “Un Nuovo Inizio” che dà appuntamento ai cittadini per mercoledì 21 settembre, alle 19, presso Sea’n Clear in via Salecaro, 1, a cui saranno presenti il Questore uscente della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli e il coordinatore cittadino di FdI Claudio Pignataro.

L'annuncio di Coppola