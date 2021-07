Fratelli d'Italia, aderisce il sindaco di Campagna Roberto Monaco

Continuano le adesioni a Fratelli d’Italia in provincia di Salerno. Nella giornata di sabato 10 luglio, alle 10, presso la sede della Federazione Provinciale di Salerno (in via Roma 28), si terrà la conferenza stampa per annunciare l’adesione al partito del sindaco di Campagna Roberto Monaco, già candidato unitario del centrodestra alle ultime elezioni provinciali.

I partecipanti

Interverranno: l’onorevole Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI), il senatore Antonio Iannone (Commissario Regionale FdI), il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il consigliere provinciale Marco Iaquinandi, il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore, il responsabile provinciale dell’organizzazione Alberico Gambino e la responsabile del tesseramento Imma Vietri.