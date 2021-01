Regione Campania, Anastasio entra nello staff del consigliere Carpentieri (FdI)

“Con l’onorevole Nunzio Carpentieri e con tutto il partito di Fratelli d’Italia continueremo a portare all’interno delle Istituzioni le istanze provenienti dai territori della Provincia di Salerno, senza dimenticare nessuno e senza escludere alcuno”: così il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Pontecagnano Faiano Antonio Anastasio, nominato all’interno dello staff del neo eletto consigliere regionale Carpentieri. Anastasio, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, già assessore al Comune di Pontecagnano Faiano e consigliere provinciale di Salerno, accompagnerà l’attività legislativa e politica dell’ex sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino.

I commenti

L’esponente del partito di Giorgia Meloni dichiara: “Sono particolarmente orgoglioso - dichiara Anastasio - di poter dare il mio contributo ed essere accanto ad un uomo ed un amico che considero persona di alto profilo e di grande sensibilità, nonché un degno rappresentante del nostro partito in provincia di Salerno che saprà essere riferimento delle nostre comunità in Regione Campania”. Carpentieri, primo eletto nella coalizione di centrodestra in provincia di Salerno tra le fila di Fratelli d’Italia, ha guadagnato lo scranno a Palazzo Santa Lucia con 9.530 voti. Il circolo di Pontecagnano Faiano, animato dall’impegno del presidente Anastasio e degli iscritti, ne ha sostenuto la campagna elettorale contribuendo all’importante risultato raggiunto. Vive congratulazioni sono giunte, a nome dei tesserati e dei simpatizzanti del circolo locale, dal commissario cittadino Giuseppe Corrado: “Ad Antonio, che saprà essere una valida risorsa in Regione al fianco del consigliere Carpentieri, formuliamo gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico che lo attende. Questa nomina è il risultato di un lavoro che negli anni ha visto il circolo territoriale di Fratelli d’Italia protagonista di impegno quotidiano e instancabile lavoro. Il partito continua a crescere in provincia e le istanze dei nostri territori saranno rappresentante al meglio a Palazzo Santa Lucia, in particolare le questioni che interessano Pontecagnano Faiano”.