"L'Italia s'è desta", Fratelli d'Italia apre il tesseramento a Baronissi

Fratelli d'Italia Baronissi apre le porte della sua sede di Via Ferreria a tutti i cittadini che intendono sostenere il partito ed anche le azioni del Governo di Giorgia Meloni. Domani, infatti, domenica 10 settembre, a partire dalle 10, si terrà l'evento L'Italia s'è desta, voluto, direttamente, dalla Segreteria Nazionale di Fratelli d'Italia, per una nuova campagna di tesseramento per il 2023.

Il commento

"Siamo particolarmente contenti - sottolinea il coordinatore cittadino Tony Siniscalco - per questa domenica speciale che trascorreremo con i cittadini della nostra comunità, ai quali parleremo non solo degli importanti traguardi raggiunti, in meno di un anno, dal Governo di Giorgia Meloni, ma anche delle prossime sfide che ci attendono, a cominciare dalle Europee per finire alle Comunali della prossima primavera".