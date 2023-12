Elezioni comunali a Baronissi: FdI candida a sindaco Siniscalco, il Pd valuta due nomi

Movimenti politici in corso a Baronissi in vista delle elezioni comunale del 2024. Nelle ultime ore è stata annunciata la prima candidatura a sindaco: si tratta di Antonio (detto Tony) Siniscalco che sarà sostenuto da Fratelli d’Italia. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 4 dicembre, alle ore 10, presso la Federazione provinciale del partito di Giorgia Meloni, in via Roma 28 a Salerno.

I partecipanti

Saranno presenti: Nicola Prudente (coordinatore FdI Vallo dell’Irno), Italo Giuseppe Cirielli (responsabile provinciale enti locali), Alberico Gambino (commissario provinciale), Giuseppe Fabbricatore (vice commissario regionale), Carmine Amato (consigliere provinciale), Nunzio Carpentieri (consigliere regionale), On. Imma Vietri (deputato), Sen. Antonio Iannone (senatore e coordinatore regionale). Siniscalco, al momento, può contare sul supporto del suo partito. Ancora nessun commento da parte degli altri partiti di centrodestra.

Il centrosinistra

Giochi aperti nel Pd per il dopo Gianfranco Valiante. In pole position ci sono il vice sindaco Anna Petta e l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone, nipote del consigliere regionale Franco. Il pallino è nelle mani della segreteria provinciale dei democratici che trova scegliere tra uno dei due aspiranti candidati oppure ricorrere al metodo delle primarie.