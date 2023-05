Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Cava de’ Tirreni, Luigi Napoli, ha conferito una serie di incarichi ai componenti del direttivo di Fratelli d’Italia. Alla riunione erano presenti anche il capogruppo al consiglio comunale Italo Cirielli, il vicecoordinatore comunale Marco Senatore, il responsabile cittadino dell’organizzazione del partito Gianpio De Rosa.

Gli incarichi

Questi gli incarichi conferiti:

- Relazioni con gli enti sovracomunali: Monica Garebaghi - avvocato penalista, specializzata in sicurezza alimentare, impegnata in politiche sociali;

- Urbanistica, infrastrutture e manutenzione: Eugenio Teneriello - architetto specializzato in riqualificazione edilizia, urbana e del paesaggio;

- Sanità territoriale: Alberto De Rosa - dirigente medico delle cure domiciliari;

- Sanità ospedaliera: Antonio Massa - dirigente medico specializzato in ortopedia e chirurgia;

- Mobilità, trasporti e rigenerazione urbana: Michele Picariello - ingegnere e dottore di ricerca presso l’Università Federico II di Napoli;

- Ambiente e mitigazione del rischio idrogeologico: Gianluca Senatore - geologo specializzato in rischi idrogeologici, territorio e ambiente;

- Controllo e garanzia: Antonello Lamberti - avvocato penalista, già segretario provinciale del Fronte della Gioventù, dirigente del MSI e successivamente di AN;

- Tutela degli amici a quattro zampe: Annalisa Della Monica - dottoressa in economia, specializzata nella direzione di strutture sanitarie e discipline infermieristiche;

- Decoro e rilancio del centro storico: Matilde Milite - avvocato cassazionista, già presidente dell’Ausino;

- Comunicazione: Maria Silvestri - consulente in marketing digitale e comunicazione;

- Progetti strategici e PNRR: Giovanni Carleo -avvocato commerciale e revisore di conti, specializzato in assistenza aziendale, esperto di imprese sociali e fondazioni;

- Valorizzazione dei borghi frazionali: Alfredo Lamberti - già dirigente cittadino del Fronte della Gioventù, titolare di una storica attività produttiva nella ridente frazione dell’Annunziata;

- Politiche per i giovani: Domenico Masullo - già responsabile cittadino di Giovane Italia e presidente provinciale di Gioventù Nazionale, di cui attualmente è dirigente regionale;

- Innovazione e trasformazione digitale: Marco Palladino - innovation Manager;

- Sicurezza: Massimo Seguino - ispettore di Polizia di Stato in quiescenza;

- Pari opportunità: Ivana Carpentieri - avvocato penalista, impegnata nelle politiche dei diritti di inclusione.

Le dichiarazioni

“E’ stata una serata costruttiva e produttiva - dichiara il coordinatore Luigi Napoli - Con l’affidamento delle nomine comincia a prendere forma il direttivo di Fratelli d’Italia a Cava de’ Tirreni, che sarà integrato in corso d’opera con ulteriori attribuzioni di responsabilità relativamente alle politiche sociali, all’istruzione, alle strategie culturali nonché in materia di sport, turismo e attività produttive”. “L’obiettivo - sottolinea Italo Cirielli - è quello di giungere in tempi rapidi alla composizione della migliore squadra di lavoro possibile che possa produrre una bozza di progetto di città chiaro e credibile, aperto a quanti (partiti e associazioni) abbiano interesse a proporre insieme a noi un programma di governo alternativo a quello dell’amministrazione in carica e che possa permetterci di raggiungere quello che è l’intento principale: farci trovare pronti alle prossime elezioni amministrative per la guida della città”.