Fratelli d'Italia: convocato il congresso provinciale, scoppia il caso del seggio a Sarno

Si terrà domani (sabato 9 dicembre 2023), presso il Lloyd’s Baia Hotel (ingresso via Ligea, Salerno), il Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia, dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 17. A presiedere i lavori sarà Arianna Meloni, responsabile nazionale del tesseramento. Parteciperanno: il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano; il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli; il coordinatore regionale del partito, senatore Antonio Iannone; la deputata Imma Vietri; il consigliere regionale Nunzio Carpentieri e i dirigenti di partito dell’intera provincia di Salerno. A fare gli onori di casa il commissario provinciale di FdI Alberico Gambino. Domenica 10 dicembre 2023, dalle 9 alle 21, ci saranno le votazioni per eleggere il nuovo coordinamento provinciale.

La revoca del seggio a Sarno

Intanto, scoppia la polemica a Sarno dove l’Azienda Speziale Servizi Integrati ha revocato l’autorizzazione già concessa a Fratelli d’Italia per l’allestimento di un seggio negli uffici dell’area del mercato ortofrutticolo in occasione delle votazioni previste per domenica 10 dicembre. La denuncia arriva dal senatore Iannone: “Questa è la democrazia degli Amministratori deluchiani. A Sarno dopo che era stata concessa una sede per tenere domenica prossima il seggio per il congresso provinciale di Fratelli d’Italia è arrivata la revoca soltanto oggi. Noi abbiamo già ovviato prendendo il teatro De Lise (Sarno piazza 5 maggio) ma gli uomini del Pd che amministrano in questo modo sono semplicemente ridicoli”.