Fratelli d'Italia si prepara alle elezioni provinciali e al congresso: si raccolgono le prime candidature

Fratelli d’Italia si è riunita, questa mattina, a Salerno, per organizzare la lista per le elezioni provinciali e il congresso provinciale. Gli amministratori locali e i dirigenti si incontrati all’interno della Federazione di via Roma alla presenza del commissario regionale e senatore Antonio Iannone, della deputata Imma Vietri, del coordinatore provinciale Alberico Gambino, del consigliere regionale Nunzio Carpentieri, del responsabile degli enti locali Italo Cirielli, dei consiglieri provinciali Carmine Amato e Giancarlo Baselice.

Le elezioni provinciali

Per quanto riguarda le firme necessarie alla presentazione della lista sono state praticamente già raccolte. Questa mattina, i vertici salernitani del partito di Giorgia Meloni hanno raccolto le prime disponibilità di sindaci e consiglieri - su cui vige il massimo riserbo - per la formazione della lista anche in occasione del voto di secondo livello. Si parte dai due consiglieri provinciali uscenti Amato e Baselice, ma accanto a loro non mancheranno le sorprese, provenienti da alcuni comuni della provincia.

Il congresso

Per quanto riguarda il congresso provinciale, che si terrà probabilmente a gennaio, si è in attesa di capire tra chi sarà la sfida (anche in base alle tessere raccolte) o se si arriverà ad una candidatura unitaria. Quel che è certo, invece, è che il coordinatore uscente Gambino non si ricandiderà alla guida del partito, visto che è in pole position per le elezioni europee di giugno 2024.