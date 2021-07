Onda tricolore a Salerno, Fratelli d’Italia scende in piazza contro le mafie

Il partito di Giorgia Meloni sarà presente con Gioventù Nazionale sabato 3 luglio dalle 18.00 alle 21.00 in Piazza Valitutti (monumento Falcone Borsellino), per presentare le sue proposte per il contrasto alle organizzazioni criminali

L’Onda tricolore contro le mafie arriva a Salerno. Da alcune settimane Fratelli d’Italia - tramite i Dipartimenti tutela Vittime, guidato da Cinzia Pellegrino, e Legalità e Sicurezza, guidato da Galeazzo Bignami - sta organizzando su tutto il territorio nazionale, partendo dal NordOvest attraverso tappe intermedie fino a raggiungere la Sicilia, una serie di eventi dal titolo “Contro le mafie abbattiamo il silenzio” per sensibilizzare i cittadini e condividere con loro le proposte per combattere in maniera adeguata la criminalità organizzata. Il lockdown ha dato nuova vitalità a fenomeni come mafia e usura e lo Stato deve avere leggi e strumenti per essere in grado di contrastarla.

Fratelli d’Italia sarà presente con Gioventù Nazionale sabato 3 luglio dalle 18.00 alle 21.00 in Piazza Valitutti (monumento Falcone Borsellino), per presentare le sue proposte per il contrasto alle organizzazioni criminali. Tra queste, il disegno di legge presentato dal senatore Antonio Iannone per introdurre modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e alle norme del codice di procedura penale in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All’iniziativa prenderanno parte l’onorevole Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI; il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI; Giuseppe Fabbricatore, Commissario Provinciale FdI; Imma Vietri, Responsabile Regionale del Dipartimento Tutela Vittime FdI; Pietro Damiano Stasi, Consigliere Comunale di Salerno; Elena Criscuolo, Portavoce cittadino FdI; dirigenti di FdI e Gioventù Nazionale e amministratori.