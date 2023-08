Fratelli d'Italia, in tanti al gazebo di Salerno: "Il Governo è sulla strada giusta, dalle opposizioni solo polemiche"

Grande partecipazione ieri a Salerno per la campagna nazionale “Italia Vincente” promossa dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia per far conoscere ai cittadini i risultati dei primi nove mesi del Governo Meloni. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, il commissario provinciale di FdI Alberico Gambino, il consigliere provinciale Carmine Amato, il commissario regionale di FdI Sen. Antonio Iannone, la deputata On. Imma Vietri, il vice coordinatore regionale di FdI Giuseppe Fabbricatore, il presidente nazionale di Azione Universitaria Nicola D’Ambrosio e il presidente provinciale dei giovani del partito Alfonso Pepe. Presenti molti dirigenti e militanti della città capoluogo.

I commenti

“Anche a Salerno, così com’è stato nei giorni scorsi in altre località del territorio, abbiamo raccolto l’entusiasmo della gente – ha dichiarato il sen. Iannone – per l’importante azione del Governo nazionale e la rinata credibilità della Nazione grazie allo straordinario lavoro di Giorgia Meloni”. “I risultati ottenuti dal premier Meloni nei suoi primi nove mesi di governo sono più che incoraggianti – ha sottolineato l’On. Vietri – E tutti gli indicatori economici ci confortano e ci dicono che stiamo percorrendo la strada giusta. Continueremo a salvaguardare la nostra Italia e a sostenere questo Governo per far crescere sempre di più la nostra Patria. Le chiacchiere e le polemiche le lasciamo alle opposizioni”. “Un bellissimo momento di aggregazione e di politica, ognuno ha dato il suo contributo. Tutti noi siamo tornati alle nostre "origini" con il lavoro di militanza in piazza, il contatto con le persone, con il confronto con i tanti cittadini che abbiamo incontrato, con la distribuzione di volantini e opuscoli, parlamentari compresi”, ha spiegato il commissario provinciale Gambino. “Abbiamo incontrato moltissimi cittadini al gazebo informativo sul lungomare di Salerno – gli ha fatto eco Fabbricatore – e abbiamo registrato un clima molto positivo, a conferma che il Governo Meloni sta certamente lavorando bene e gode della fiducia della maggioranza degli italiani”. “Azione Universitaria al gazebo di Fratelli d'Italia Salerno, insieme ai dirigenti locali e nazionali del partito, assessori, consiglieri comunali e tanti volontari. Tanto l'entusiasmo dei cittadini incontrati, a cui – ha ribadito il presidente nazionale di AU D’Ambrosio - abbiamo raccontato il lavoro dei primi mesi di Governo Meloni e l'attenzione del Governo alle tematiche giovanili. Un’Italia che torna finalmente vincente, che pone al centro della propria agenda la valorizzazione delle giovani generazioni e che riscuote stima e consenso in tutta Europa”. “Il nostro è un partito che cresce e crede nei giovani. Oggi Gioventù Nazionale, nella città capoluogo, ha avuto l’onore di organizzare per FdI il gazebo della campagna Italia Vincente. Ringrazio tutti i militanti per il duro lavoro che svolgono ogni giorno, nonché il partito per la fiducia costante che ci dà. Oggi è stato un onore avere con noi oltre che i parlamentari Iannone e Vietri anche il presidente nazionale di AU Nicola D’Ambrosio”, ha concluso il presidente provinciale di GN Pepe.