Fratelli d'Italia, Peppe Corrado è il nuovo commissario a Pontecagnano Faiano

Fratelli d’Italia (il partito di Giorgia Meloni) rilancia la sua azione politica nel comune di Pontecagnano Faiano. Il portavoce provinciale Giuseppe Fabbricatore, anche su parere dell’assemblea del circolo, ha nominato commissario cittadino l’ingegnere Giuseppe Corrado. Da sempre militante della destra pontecagnanese, alle ultime elezioni comunali si è candidato nella lista civica “Movimento Libero” di Angelo Mazza risultando il primo dei non eletti con 335 preferenze.

Ritorno con emozione e in punta di piedi. Ritrovo fratelli di un tempo e nuovi amici con i quali condividere questo nuovo percorso. Ho accettato la richiesta di iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia che, senza remore e con entusiasmo, hanno indicato la mia persona quale nuovo commissario del partito a Pontecagnano Faiano. Accetto con la consapevolezza che la strada da percorrere è lunga e non senza ostacoli. Ma é giunto il tempo, senza giri di parole e false ipocrisie, di contribuire ad abbattere il muro del buonismo e a ridisegnare un progetto serio che sia in grado di fronteggiare l’attuale sistema di potere fatto di capi chinati, spartizioni e zero zero progettualità. É chiaro che il momento storico impone a tutte le forze una massima condivisione e disponibilità, ma ciò non significa appiattirsi ai voleri e alle aspettative di chi vorrebbe governare senza quel sano e democratico pungolo costante dell’opposizione. Siamo e saremo disponibili al dialogo. Siamo e saremo aperti al confronto. Siamo e saremo propensi a qualsiasi discussione per superare questo momento di crisi, ma mai saremo compiacenti verso provvedimenti che minano, sviliscono e svendono la nostra bella e martoriata Terra. Ringrazio il coordinatore provinciale del partito Giuseppe Fabbricatore, il presidente del circolo cittadino Anastasio, i ragazzi di Gioventù Nazionale e tutti i tesserati. La montagna é alta e ci aspetta una dura, lunga e ripida scalata, ma é vero ciò che è stato detto da Coelho: “Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni”. Allora son certo che vale davvero la pena correre qualche rischio e arrivare in cima sarà bellissimo. Viva Pontecagnano Faiano. Viva Fratelli d’Italia”.