Fratelli d'Italia inaugura la nuova sede a Battipaglia: obbligatoria la mascherina

Questa sera, alle 19, sarà inaugurata la sede cittadina di Fratelli d’Italia situata in via Roma 144 a Battipaglia. Al taglio del nastro saranno presenti oltre ai vertici cittadini del partito l’onorevole Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone e il candidato alla Presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro.

L’annuncio

A fare gli onori di casa sarà la portavoce Annalista Spera che spiega: “Si tratta di un momento molto importante per il nostro partito a Battipaglia, frutto di uno sforzo organizzativo e di pensiero fatto fino ad oggi, e che segna l’inizio di un nuovo cammino in vista delle elezioni regionali a settembre, e delle elezioni comunalidell’anno prossimo. L’evento porterà delle sorprese anche in ambito comunale, con l’ingresso di nuove forze nel partito. Preghiamo solo, per il rispetto delle norme anticovid, chiunqueabbia piacere ad essere presente di indossare in maniera corretta la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.”