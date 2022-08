Fratelli d'Italia punta sul Cilento: in tanti all'incontro pubblico a Laureana

Fratelli d’Italia punta ancora una volta sul Cilento per vincere le prossime elezioni politiche. Ieri sera, a Laureana Cilento, è stato organizzato un incontro dal responsabile enti locali del partito, l’avvocato Raffaele Marciano, che è anche consigliere comunale.

I partecipanti

Presenti il Questore della Camera e deputato salernitano Edmondo Cirielli, il senatore e commissario regionale di FdI Antonio Iannone, il consigliere provinciale Luca Maranca, il vice coordinatore regionale Alberico Gambino, il responsabile provinciale enti locali Italo Cirielli. In sala moltissimi cittadini ed amministratori che sosterranno il progetto politico portato avanti a livello nazionale da Giorgia Meloni. "Al centro del programma, tra i vari temi, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, il turismo. “È stato un momento di confronto - spiega l’avvocato Marciano - affinché la politica possa ritornare tra la gente e per la gente per ascoltare e recepire le istanze, le problematiche e le indicazioni del popolo sovrano”.