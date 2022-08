Elezioni politiche 2022, FdI prepara la lista. Carpentieri: "Io sono disponibile"

Fratelli d’Italia, come tutti gli altri partiti, è al lavoro per la presentazione delle liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Si punta su dirigenti storici e fedeli al partito ed amministratori locali con esperienza. Oltre ai nomi dei parlamentari uscenti Edmondo Cirielli e Antonio Iannone, nel partito salernitano di Giorgia Meloni spuntano i nomi di Imma Vietri (storica militante, membro della direzione nazionale e coordinatrice regionale del Dipartimento Tutela Vittime di FdI), Alberico Gambino (ex consigliere regionale e già sindaco di Pagani), Giuseppe Fabbricatore (coordinatore provinciale), Giovanni Fortunato (sindaco di Santa Marina ed ex consigliere regionale), Sonia Alfano (sindaco di San Cipriano Picentino e consigliere provinciale), Cristoforo Salvati (sindaco di Scafati).

La disponibilità di Carpentieri

Ma, nelle ultime ore, a dare la propria disponibilità alla corsa verso il Parlamento, è stato il consigliere regionale Nunzio Carpentieri. “Ancora una volta, mi sono messo totalmente a disposizione del partito.L'ho fatto anzitutto perché sono un uomo di partito L'ho fatto perché sono convinto che, di fronte alla sfida storica che abbiamo di fronte, Fratelli d'Italia debba mettere in campo tutte le proprie energie migliori. L'ho fatto per Giorgia Meloni perché, credo fortemente nella possibilità che diventi il primo Presidente del Consiglio dei Ministri donna. L'ho fatto per Edmondo Cirielli perché possa diventare Ministro della Repubblica, come merita. L'ho fatto per le persone che credono in me e che mi hanno sempre sostenuto.Naturalmente, il mio impegno sarà in ogni caso forte e incondizionato. Sono sempre stato convinto che il destino dei singoli, in politica, venga sempre dopo quello della comunità cui essi appartengono” conclude Carpentieri.