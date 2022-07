Fratelli d'Italia Picentini: la nuova responsabile organizzazione è Saviana Bonavita

Fratelli d'Italia punta su Bellizzi per organizzare il partito nei Picentini. La nuova responsabile territoriale, infatti, è il consigliere comunale di minoranza Saviana Bonavita.

“Ringrazio il Presidente Edmondo Cirielli, il responsabile organizzativo provinciale Alberico Gambino, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore e tutti i vertici del partito per la nomina che mi è stata conferita di Responsabile della organizzazione Fratelli d'Italia nei Picentini. Onorata della nomina farò del mio meglio nell'adempiere al ruolo che mi è stato assegnato. Sono orgogliosa di aver instaurato nuovi legami che mi hanno formato tanto, sarò sempre al servizio del territorio e a disposizione di tutti i cittadini, nessuno escluso. Ho imparato che gli amici su cui puoi veramente contare sono gli amici di sempre, coloro con i quali lavoro quotidianamente. Per questo ringrazio profondamente i consiglieri Rolando D'Alessio, Angelo Maddalo, Valter Esposito e Ilaria Gaiola. Rimanendo in linea con il partito lavorerò con impegno e tenacia”