Pontecagnano, Fratelli d'Italia nomina il nuovo direttivo: tutti i nomi

Rinnovato il direttivo di Fratelli d'Italia Pontecagnano Faiano. L'obiettivo, manco a dirlo, è rappresentato dalle elezioni amministrative 2023, in vista delle quali il partito di Giorgia Meloni vuole essere "forza propulsiva".

I nomi del direttivo

Il commissario cittadino, Giuseppe Corrado, d'intesa con gli iscritti, ha nominato il seguente direttivo: Antonio Anastasio (imprenditore, già consigliere provinciale e comunale nonché assessore), Giovanni Ferro (medico, già consigliere comunale), Luciano De Vita (Avvocato), Maria Cristina Noschese (Agente assicurativo). Olindo Di Napoli (già assessore comunale), Pasquale Lamberti (Commercialista, già consigliere comunale).

Le parole di Corrado

“Fratelli d’Italia a Pontecagnano Faiano - sottolinea il commissario Giuseppe Corardo ed il presidente del partito, Antonio Anastasio - raccoglie adesioni e rinnovato entusiasmo attorno al progetto della nostra leader Giorgia Meloni. Con il nuovo direttivo, il Partito intende rilanciare la sua azione politica in città sui temi più importanti che riguardano lo sviluppo e la crescita della comunità, a pochi mesi dall’appuntamento elettorale delle amministrative. Il partito cresce a testimonianza del lavoro svolto in questi ultimi mesi, con l’apporto di nuovi stimoli e di idee che faranno sicuramente crescere la nostra Città. Crediamo che Fratelli d’Italia possa rappresentare le istanze dei cittadini e una grande casa comune per chi ancora si identifica nei valori nobili della sana politica. Siamo convinti che il prossimo 25 settembre gli italiani sceglieranno il nostro partito alla guida del Paese e saremo forza propulsiva per le sfide che attendono Pontecagnano Faiano nei prossimi anni. Al nuovo direttivo auguriamo un sereno e brillante lavoro”.