Fratelli d’Italia si rivolge al Prefetto di Salerno: "Ristabilire la legalità al Comune di Cava"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ristabilire la legalità al Comune di Cava de’ Tirreni. E’ quanto si propone Fratelli d’Italia rivolgendosi direttamente al Prefetto di Salerno, quale massimo rappresentante del Governo e dell’autorità statale sul nostro territorio provinciale. Sua Eccellenza il Prefetto, infatti, è stato invitato a diffidare l’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni ad adottare la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio. E’ quanto ha fermamente richiesto Fratelli d’Italia con una nota a firma Italo Giuseppe Cirielli De Mola, consigliere comunale di opposizione al Comune di Cava de’ Tirreni, Luigi Napoli e Marco Senatore, rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore del partito metelliano, inviata via pec e che ha come destinatari, per conoscenza, anche il Ministro dell’Interno e la Corte dei Conti. “Ad oggi – spiega il consigliere Italo Cirielli- il Comune metelliano non ha ancora approvato la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonostante sia ampiamente decorso il termine previsto per l’assolvimento del suddetto obbligo, ovvero lo scorso 31 luglio”. “Il rispetto della data del 31 luglio – precisa Luigi Napoli - è di particolare rilevanza, tenuto conto che la legge equipara la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio alla mancata approvazione del bilancio di previsione e, quindi, è causa di scioglimento del Consiglio comunale”. “Da qui la nostra richiesta a S.E. il Prefetto di Salerno – incalza Marco Senatore - a diffidare Servalli e i suoi, assegnando al Consiglio Comunale di Cava de’ Tirreni, così come previsto dalla normativa, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio”. Una posizione forte e chiara quella del partito metelliano di Fratelli d’Italia che, anche in questa specifica occasione, si avvale del prezioso ed autorevole supporto del viceministro Edmondo Cirielli e dei parlamentari Imma Vietri ed Antonio Iannone nel richiedere un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno sul tema della precaria situazione economico-finanziaria e dei suoi riflessi negativi sull’attività amministrativa dell’Ente comunale nonché sulla vita dell’intera comunità cavese, non disgiunto, però, dalle preoccupazioni di ripristinare appieno la legalità e la trasparenza a Palazzo di Città, messe in pericolo dalla cattiva amministrazione della maggioranza guidata dal sindaco Vincenzo Servalli.