"A Carlo, figlio d’Italia", FdI e Gioventù Nazionale ricordano Falvella a Salerno

Fratelli d’Italia Salerno e il suo movimento giovanile “Gioventù Nazionale”, in occasione del cinquantesimo anniversario del tragico assassinio di Carlo Falvella, domani 7 luglio, alle 20:30 deporranno una corona di fiori in via Velia, altezza Piazza Flavio Gioia, nel luogo in cui venne assassinato il giovane militane del Fuan.

Il ricordo

Nonostante siano passati cinquant’anni dalla morte di Carlo Falvella, nei ragazzi della giovane destra, il suo ricordo è ancora vivo. "Carlo, infatti, rappresenta un fratello maggiore al quale è stata tolta la possibilità di realizzare il proprio destino. È necessario ricordare il giovane missino anche per sottolineare, soprattutto agli odiatori di professione della sinistra, che la politica deve essere un luogo di dibattito e confronto e non di odio e di aggressione” dichiarano dal partito di Giorgia Meloni.