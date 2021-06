Fratelli d’Italia, aderisce l’assessore comunale di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si allarga la famiglia di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno. E, in particolare, al Comune di Roccapiemonte, dove si registra l’adesione dell’assessore Roberto Fabbricatore. “Lo accogliamo a braccia aperte” dichiara il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore che aggiunge: “Roberto, oltre ad avere un legame familiare con il sottoscritto, rappresenta l’esempio della buona politica. Sta svolgendo brillantemente, infatti, il ruolo di assessore comunale occupandosi di diversi importanti settori (sviluppo e commercio, protezione civile, sport, spettacolo, impiantistica sportiva, attività produttive, Suap), che da sempre sono al centro dell’azione amministrativa. Sono certo – aggiunge Giuseppe Fabbricatore - che continuerà a lavorare in stretta sinergia con il nostro assessore Annabella Ferrentino (che ha le deleghe alla cultura, pubblica istruzione, ambiente, acqua pubblica, tutela e valorizzazione del paesaggio) e la nostra consigliera comunale Valentina Galotto (che

ha le deleghe alle politiche giovanili - forum giovani – informagiovani), le quali, nonostante la giovane età, stanno dimostrando con i fatti di saper ben amministrare la loro comunità insieme alla maggioranza di cui fanno parte. Da oggi Fabbricatore

potrà contare sul sostegno dell’intera classe dirigente locale e provinciale del nostro partito ed avere come punti di riferimento politici regionali e nazionali nelle figure dell’On. Nunzio Carpentieri (Consigliere Regionale di FdI), dell’On. Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI) e del Sen. Antonio Iannone (Commissario Regionale di FdI). Nuove adesioni, su tutto il territorio provinciale, saranno ufficializzate nei prossimi giorni” conclude Fabbricatore.