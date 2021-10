Fratelli d'Italia: Criscuolo si dimette, Cirielli guiderà il partito a Salerno

Sarà il deputato Edmondo Cirielli a guidare il partito di Fratelli d'Italia a Salerno Città. A comunicarlo è il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore: “Nel prendere atto delle dimissioni, per motivi di carattere esclusivamente professionale, da parte del Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Salerno, l’avvocato Elena Criscuolo, ci tengo a ringraziarla anche pubblicamente per l’impegno e la lealtà dimostrati in questi anni al nostro partito e alla nostra comunità politica. Sono sicuro che l’avvocato Criscuolo continuerà a far parte della nostra squadra, che è destinata ad allargarsi e rafforzarsi ulteriormente per rappresentare sempre di più un’alternativa forte e credibile al sistema di potere deluchiano che - lo dimostrano gli arresti e le indagini tuttora in corso della Procura di Salerno - sta iniziando a scricchiolare".

La nomina

E, proprio alla luce del delicato momento politico che in questi giorni investe la città di Salerno con le pesanti vicende giudiziarie che coinvolgono l’Amministrazione Comunale di centrosinistra, Fabbricatore ha chiesto all’onorevole Edmondo Cirielli (Deputato e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI) di assumere direttamente la guida del partito cittadino come Commissario a Salerno città. "Conscio di gravare sulla sua estremamente intensa attività politica, sono certo che le sue qualità e la sua esperienza rappresentino la migliore risorsa a cui affidare le sorti del partito nel nostro Capoluogo” conclude Fabbricatore.