Scontro in consiglio provinciale, Fdi: "Dalla maggioranza metodi sovietici"

È ancora polemica fra il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ed il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. Al centro della polemica la decisione di Strianese di non accogliere nella dicussione la questione relativa all’Ospedale di Scafati e all’osservazione dell’Anac, già oggetto di una conferenza stampa convocata prima della seduta.

La polemica

“È chiaro - sottolineano il capogruppo Sonia Alfano ed il consigliere Luca Maranca - dopo quello che è avvenuto al Consiglio Provinciale che la maggioranza in consiglio provinciale dia più importanza alla spartizione dei posti che al bene dei cittadini. Le tematiche da noi sollevate sono state ritenute di poco conto, dal centro sinistra, rispetto alle nomine del Consorzio. Oltre ciò, purtroppo, notiamo l'arroganza istituzionale con cui la maggioranza tratta le opposizioni: il capogruppo di FdI Sonia Alfano stava per essere allontanata dalla Polizia Provinciale". "Chiedere chiarezza sulla gestione economica - aggiungono i due consiglieri Fdi - anche a fronte di ciò che è emerso stamattina sulle spese pazze della Provincia, e sul diritto alla Salute, ancora non sappiamo cosa accadrà ai due Ospedali dell’agro, è un dovere delle opposizioni: ci sembra, invece, che la maggioranza di sinistra, come sempre, ha nostalgia dei metodi sovietici".