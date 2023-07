Fratelli d’Italia-Vietri sul Mare, Antonello Capozzolo è il nuovo coordinatore cittadino

Il consigliere comunale Antonello Capozzolo è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Vietri sul Mare. A stabilirlo il congresso cittadino che si è tenuto oggi nella prima perla della Costiera Amalfitana. Presenti anche il consigliere provinciale Carmine Amato e il dirigente provinciale Antonio Mariconda.

Il commento

Emozionato Capozzolo che ha dichiarato: “Ringrazio i tesserati per la fiducia. Sono certo che anche su Vietri sul Mare riusciremo a fare un ottimo lavoro. Oltre a noi militanti, sul territorio ci sono anche tantissimi simpatizzanti ed estimatori del Vice Ministro Cirielli. Ed è proprio da qui che bisogna ripartire: avvicinare tutte le persone che condividono le idee di Fratelli d’Italia e renderle partecipi del nostro progetto politico. Coesione e collaborazione, le parole d’ordine. Un ringraziamento speciale va ai nostri leader nazionali, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Vice Ministro degli Esteri on. Edmondo Cirielli; al sen. Antonio Iannone, Commissario regionale del partito; all’on. Imma Vietri, da sempre molto vicina al territorio, e al commissario provinciale Alberico Gambino. La loro vicinanza e il loro supporto saranno per noi indispensabili”.