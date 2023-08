“Italia Vincente”, gazebo informativo di Fratelli d’Italia sul lungomare di Salerno

Quinta tappa della campagna estiva di Fratelli d'Italia - “Italia Vincente” promossa dalla federazione provinciale del partito di Giorgia Meloni - per raccontare, nei principali luoghi di villeggiatura, l’impegno del Governo Meloni in questi primi 9 mesi di governo: lunedì 28 agosto 2023 a Salerno, sul Lungomare Trieste intersezione con via Portanova e Piazza Dante Alighieri, dalle 18.30 alle 20.30.

Il commento

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alberico Gambino ricorda che “sarà allestito un gazebo e verranno distribuiti degli opuscoli informativi che raccontano i primi risultati e le riforme più significative del governo Meloni, a meno di un anno dal suo insediamento, alla presenza di esponenti nazionali – il senatore Antonio Iannone e la deputata Imma Vietri – e locali del partito e dei ragazzi di Gioventù Nazionale”.