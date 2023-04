Elezioni a Pontecagnano Faiano, arriva Fratoianni (SI) per sostenere Lanzara

Arrivano i primi esponenti nazionali della sinistra a sostegno di Lanzara sindaco. Domenica 30 aprile, alle ore 17.30, presso il Comitato Elettorale Lanzara Sindaco in Piazza Sabbato, si terrà un incontro dibattito a sostegno della candidatura di Giuseppe Lanzara (Pd) con la partecipazione di Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra e segretario nazionale di Sinistra Italiana; Francesco Mari (deputato), oltre ovviamente all’aspirante primo cittadino Giuseppe Lanzara e al candidato consigliere Federico Arcangelo Marra.

Staremo insieme per discutere e condividere le nostre idee su Pontecagnano Faiano che dovrà essere più giusta, più equa, più solidale, più innovativa e più vivibile. Tratteremo temi cruciali quali l’ecologia e la sostenibilità ambientale, la qualità della vita le politiche sociali inclusive da declinare tenendo conto delle specificità dei diversi quartieri del nostro territorio. Temi che ci hanno visto in questi anni sempre in prima linea e che continueremo a portare avanti all’interno della coalizione