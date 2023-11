Riattivato il Frecciarossa Battipaglia-Torino, Bilotti (M5S): "È una vittoria per il territorio"

"Apprendo con soddisfazione della riattivazione del treno Frecciarossa 9516 Battipaglia-Torino, soppresso lo scorso 1 ottobre. Una vittoria per i pendolari del territorio ed una problematica risolta, sulla quale ho posto la mia attenzione sin dall'inizio sottolineando l'importanza di tale servizio per i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. Un risultato che premia l'impegno profuso anche dalla sottoscritta, atteso che, oltre ad avviare un'interlocuzione con Trenitalia sin dal 7 settembre, in data 18 ottobre ho presentato un'interrogazione ai ministri dei Trasporti e dell'Economia mettendo in evidenza le criticità legate alla soppressione della corsa in questione, soprattutto in virtù dell'importanza infrastrutturale di Battipaglia quale punto di snodo per l'intero sud Italia. Con la riattivazione del servizio vince il territorio". È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti.