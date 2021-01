Frecciarossa, cancellata la prima corsa Salerno-Roma: la denuncia di Iannone (FdI)

"Da oltre un anno tentano di sopprimere la prima Freccia delle cinque del mattino che da Salerno porta a Roma. Un collegamento indispensabile per quei lavoratori che già fanno una vita molto sacrificata”. Lo denuncia, in una nota, il senatore salernitano di Fratelli d’Italia Antonio Iannone che, sulla questione, annuncia di voler continuare a sollecitare il Governo nazionale affinchè il servizio venga ripristinato.

La polemica

Il commissario regionale del partito di Giorgia Meloni spiega: “Da oltre dodici mesi mi batto con interrogazioni al Ministero dei trasporti, che hanno sempre tamponato, ma ora i pendolari che salgono a Salerno scoprono che da Febbraio 2021 è stato nuovamente cancellato dal sito il collegamento che gli consente di essere in orario in ufficio a Roma. Presenterò una nuova interrogazione perché è inaccettabile che il governo butti milioni di euro per il bonus monopattini e non metta quattro spiccioli per tutelare le esigenze di chi lavora. Ricordo che dopo la mia interrogazione di novembre una deputata ed un Consigliere Regionale dei 5 stelle si affannarono a dire che avevano salvato loro la Freccia Roma-Salerno delle 5 del mattino. Ora non parlano? Cosa dicono? Bisogna smetterla una volta per tutte di torturare i pendolari salernitani, che ogni tre mesi si vedono cancellare il treno” conclude Iannone.