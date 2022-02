Stop al Frecciarossa Salerno-Roma delle ore 5.15: l'ira di Iannone (FdI)

Stop al treno Frecciarossa Salerno-Roma delle ore 5.15. A denunciarlo è il senatore salernitano e commissario regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, che attacca gli esponenti dei partiti che sostengono il Governo Draghi: “Ci risiamo, alla faccia di quei parlamentari di maggioranza che mesi fa assicuravano che la freccia Salerno-Roma delle 5,15 non sarebbe mai stata soppressa. Dal sito di Trenitalia è scomparsa ancora una volta la freccia in questione e dal primo di aprile non è più possibile prenotare questo essenziale collegamento, che consente ai pendolari della provincia di Salerno di essere in orario a Roma per prendere, puntualmente, servizio al proprio posto di lavoro”.

L'interrogazione

Il senatore del partito di Giorgia Meloni annuncia la presentazione di una nuova interrogazione al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture “per dare voce a questi cittadini che già conducono una vita di sacrifici per tenere insieme lavoro e famiglia, pagando abbonamenti certamente non economici. Non si capisce perchè si tenti periodicamente di sopprimere questo collegamento, tenendo conto che quello successivo delle ore 5,51 non è utile ad essere a Roma per la presa in servizio alle ore 8. Trenitalia deve farsene una ragione: la freccia delle 5,15 deve continuare ad essere garantita, non c’è assolutamente alcuna ragione perchè sia soppressa in quanto ai pendolari salernitani va assicurato il diritto alla mobilità" conclude Iannone.