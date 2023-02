Fuga dalla Campania, Tommasetti (Lega): “Ennesimo record negativo nella Regione di De Luca”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"I dati dell’ultimo rapporto Istat ‘Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente - anno 2021’ evidenziano un’ulteriore pesante stangata per la nostra Regione, che col 30% delle partenze si vede riconoscere l’ennesimo record italiano negativo. Questa è la Campania voluta da De Luca, ma a rimetterci sono, come sempre, i cittadini". Così il prof. Aurelio Tommasetti, Consigliere Regionale della Lega.

"La Campania si dimostra una regione in caduta libera: già gravata da carenze strutturali importanti nel welfare e a livello sociale, ha peggiorato notevolmente le sue condizioni socioeconomiche negli ultimi anni 8 anni di governo De Luca" continua Tommasetti.

"La gravità della situazione campana disegna un quadro a tinte fosche dove a farne le spese, purtroppo, sono soprattutto i giovani e, in particolare, coloro che hanno investito tempo e risorse nella formazione universitaria. Infatti, con 43 mila partenze nel decennio 2012-2021, la Campania è anche la regione italiana con maggior numero di laureati che decidono di andarsene alla ricerca di un futuro migliore. Di questi, 7 mila sono espatriati mentre 36 mila si sono trasferiti nel centro-nord Italia". "Il governatore De Luca ha grandi responsabilità politiche nel tracollo della Regione, ormai sempre più evidente. È per questo - conclude Tommasetti - che mi batterò in Consiglio Regionale con un’opposizione seria e senza sconti".