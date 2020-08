Furti e parcheggiatori abusivi a Salerno, la Lega: "Servono più pattuglie in strada"

“Rafforzare l’attività di controllo delle forze dell’ordine contro i parcheggiatori abusivi che in alcune zone della città sono ricomparsi (vedi Zona Arbostella adiacenze Caffè Verdi dove mi segnalano la presenza dei soliti personaggi che continuano ad esercitare la propria attività criminale con tranquillità)”. A chiederlo, in una nota, il responsabile sicurezza della Lega di Salerno Vincenzo Musto, che si rivolge direttamente alla Prefettura, alla Questura e al Comune per chiedere un loro immediato intervento.

L’appello

Per l’esponente salviniano bisogna “naturalmente intensificare le attività di prevenzione contro i furti in appartamento, in special modo in quartieri come Arbostella e Sala Abbagnano che sono i luoghi più colpiti da bande ben organizzate che approfittano di questi giorni per mettere a segno i loro colpi. Il Prefetto, il Questore ed il Primo cittadino provvedano a organizzare al meglio il controllo del territorio da parte delle pattuglie che secondo me dovrebbero essere raddoppiate proprio in periodi e momenti come questi”.