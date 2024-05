Emergenza furti al quartiere Arbostella, Musto (FdI): "Tolleranza zero, più controlli durante la notte"

“L’ escalation di furti, a distanza di pochi giorni, nella zona del quartiere Arbostella richiede una rapida soluzione da parte delle Forze dell’Ordine. Non è assolutamente possibile organizzare posti di blocco durante le ore diurne e lasciare scoperta questa zona della città durante le ore notturne”. Lo denuncia, in una nota, il dirigente cittadino di Fratelli d’Italia Vincenzo Musto, che è anche residente al Parco Arbostella.

L'appello alle istituzioni

Musto si fa portavoce delle lamentele degli abitanti. “I residenti chiedono a voce alta un intervento rapido ed efficace affinché il loro quartiere venga tutelato”. E annuncia: “Mi faró portavoce con i miei riferimenti istituzionali - il senatore Antonio Iannone e la deputata Imma Vietri - affinché venga portata all’ attenzione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi questa incresciosa situazione che persiste da troppo tempo. Il quartiere Arbostella non è per niente tutelato. Le forze dell’ ordine dovrebbero essere potenziate in special modo in questa zona, che è diventata ormai l’obiettivo preferito di questi malviventi che da oltre un mese si aggirano indisturbati nel quartiere. Basta chiacchiere, ora ci vogliono i fatti. Siamo stanchi di subire questi furti in maniera del tutto passiva. Tolleranza zero verso chi delinque” conclude Musto.