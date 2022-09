Fusandola e Crescent, Agosto (Noi di Centro): “Settimana a difesa dei cittadini nei tribunali”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Sarà una settimana a difesa dei cittadini, attraverso atti concreti, nelle aule dei Tribunali per i processi Crescent e Fusandola. Ci sarò, come ho sempre fatto, con determinazione e forza a Roma in Cassazione per il processo sull’edificio privato Crescent e a Salerno per la deviazione del torrente Fusandola”. Così il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di Centro”, Oreste Agosto. “Sono l’unico candidato che difende il nostro territorio, mentre gli altri chiacchierano e non si sono mai visti da queste zone. Oggi fanno campagna elettorale affrontando temi di cui sono completamente all’oscuro. Io posso parlarne perché li ho approfonditi, studiati e combattuti e ancora ad oggi sono in campo. Gli altri politicanti che oggi parlano, sono stati completamente assenti avallando direttamente o indirettamente questo sistema che opprime Salerno e la sua provincia, ormai, da anni e anni”, prosegue Agosto.

“Mi rivolgo ai cittadini di Salerno ed in particolare, nel caso specifico, ai tanti residenti del centro storico che per colpa della scelta scellerata di Vincenzo De Luca di deviare il torrente Fusandola, tristemente noto per l’alluvione del 1954, sono a rischio esondazione, così come dimostrato da atti di indagine e processuale. Loro sapranno scegliere tra chi fattivamente conduce le proprie battaglie per soli scopi elettorali e chi le fa per la tutela del territorio mettendoci la faccia da tempo”, conclude Agosto.