Elezioni regionali 2020, Nappi ritira la candidatura nel collegio di Salerno

Gabriele Nappi ha ritirato la propria candidatura a presidente della Regione Campania con la lista Naturalismo. La lista è stata presentata solo nella circoscrizione di Napoli e Nappi ha deciso di bloccare la presentazione delle liste su Salerno e Avellino e di ritirare la propria candidatura a governatore.

L'annuncio

"L'ho ritirata - spiega Nappi sui social network - perchè non si poteva rischiare e correre con tre provincie a presidente della Regione Campania (Caserta purtroppo non è riuscita a vidimare le firme e consegnare al tribunale). Avevamo un programma forte per valorizzare il famoso naturalismo riproposto e ricostruito". A seguito della decisone di Nappi scendono a sette i candidati alla guida della Regione Campania.