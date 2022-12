Gal Terra è Vita, incontro in Provincia: “Alfieri eccellente guida per noi”

"Bisogna essere subito operativi per portare la Regione a conoscenza delle esigenze dei territori". Con queste parole interviene Franco Gioia, presidente del Gal Terra è Vita, all'indomani dell'incontro alla Provincia di Salerno con il neo presidente Franco Alfieri.

Il commento

L'occasione di un confronto sul ruolo dei Gal nello sviluppo e nella crescita del territorio. "Il presidente Alfieri ha ribadito che la priorità è riuscire a fare squadra per lasciare un segno concreto - ha sottolineato Gioia - Dal canto mio sottolineo che l'importante è saper spendere bene i fondi, coinvolgendo la Regione Campania e tenendo sempre d'occhio le buone pratiche". Dal presidente del Gal Terra è Vita arriva la proposta di "un coordinamento tra i Gal, ma per fare ciò bisogna essere pronti a partire subito, accelerare anche i pagamenti e rendere partecipe la Regione delle nostre necessità. Rivolgo un ringraziamento - conclude - a Franco Alfieri che da presidente della Provincia può rappresentare per noi un'eccellente guida".