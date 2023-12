Gattino scuoiato vivo, Bilotti (M5S): "Crimine atroce che non può restare impunito"

“Quello compiuto nei confronti di un gatto indifeso ad Angri è un crimine atroce che non può e non deve restare impunito”. Lo dichiara la senatrice del M5S Anna Bilotti commentando la notizia della scomparsa di “Leone” che, nei giorni scorsi, era stato scuoiato vivo da ignoti.

La reazione

La parlamentare salernitana aggiunge: “Chi si diverte a procurare dolore negli animali dimostra la sua vigliaccheria e pochezza e rappresenta un pericolo per la nostra società, anche perché chi è crudele con gli animali lo è anche con gli umani, in particolare quelli più indifesi come bambini e anziani. Da parte mia la massima condanna legale e sociale, con la speranza che la giustizia faccia il suo corso ed individui i responsabili di tale gesto.

Oggi più che mai va creato un fronte comune che si basi sul rispetto delle vite degli animali.

Nei prossimi giorni, per quel che mi riguarda, attiverò una serie di contatti con le associazioni animaliste per avviare azioni comuni e portare all’attenzione del parlamento le questioni legate al rispetto degli animali”.