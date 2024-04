Forza Italia: tanti simpatizzati ai gazebo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continua la crescita di Forza Italia in provincia di Salerno. Tanti simpatizzanti si sono recati stamane presso i gazebo di Forza Italia disposti in diverse località della Provincia. Con grande piacere abbiamo registrato, tra gli altri, l'adesione al partito del dott. Andrea Monetti e della giovane imprenditrice Annabel Villani, consiglieri comunali di Nocera Superiore. Forza Italia, dunque, si rafforza ancor più a Nocera Superiore e guarda con sempre maggiore fiducia al risultato elettorale delle prossime elezioni amministrative che si terranno nella città dell'Agro, laddove il partito sostiene con grande convinzione la candidatura a Sindaco del dott. Gaetano Montalbano che, per esperienza, radicamento e competenza amministrativa rappresenta, senza dubbio, l'unica possibilità di rilancio per la città. Ai due consiglieri va l'augurio di buon lavoro, certi che sapranno contribuire alla crescita di Forza Italia ed al benessere della comunità che andranno ad amministrare.