San Cipriano Picentino è già in clima elezioni: Gennaro Aievoli annuncia la sua candidatura

Manca poco meno di un anno alle elezioni amministrative 2024, ma a San Cipriano Picentino è già cominciata la campagna elettorale. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex due volte sindaco Gennaro Aievoli ha annunciato la sua discesa in campo da candidato a sindaco. Sarà lui, dunque, uno degli sfidanti della sindaca uscente, Sonia Alfano, che si ricandiderà per un secondo mandato. Una decisione che arriva dopo la rottura maturata nel dicembre 2020 quando Aievoli (sindaco dal 2009 al 2019 e primo eletto nelle elezioni che videro trionfare l'attuale sindaca) si dimise dal ruolo di vicesindaco dell'amministrazione guidata da Sonia Alfano, che a sua volta ha ricoperto il ruolo di assessore durante i due mandati di Aievoli.

Il ritorno in campo

Aievoli, nell'annunciare la candidatura, ha lanciato una piattaforma partecipativa per la stesura del programma, in modo che chiunque voglia possa fornire il suo contributo in termini di proposte ed istanze. "Si parte per una nuova entusiasmante avventura, frutto di un lavoro costante al fianco dei cittadini sanciprianesi" afferma l'ex sindaco. "Voglio ringraziare anzitutto i tanti amici e sostenitori che in questi giorni con messaggi e telefonate mi hanno fatto sentire il proprio affetto e stima. Mi preme ringraziare le tante persone che hanno manifestato la propria disponibilità per una eventuale candidatura. Siamo in fase preliminare, per la composizione della lista e daremo spazio a rappresentanti dell'intero territorio comunale. Chiunque abbia interesse ad essere protagonista di questa nuova avventura amministrativa faccia pervenire, anche riservatamente, la propria disponibilità e lavoreremo insieme ad un nuovo progetto politico che miri alla crescita e al benessere di San Cipriano Picentino" conclude Aievoli