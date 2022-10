Giampaolo Lupo aderisce al movimento "Battipaglia Radici e Valori"

Giampaolo Lupo, candidato alla Camera dei Deputati nella lista "Noi Moderati" alle ultime elezioni politiche, aderisce al Movimento Battipaglia Radici e Valori.

Le dichiarazioni

"Sono felice e stimolato - esordisce Lupo - da questa mia scelta, giunta al termine della mia campagna elettorale. Ed è proprio il desiderio di dare continuità al mio impegno politico sul territorio che ho deciso di aderire al Movimento, unica realtà civica di centrodestra attualmente attiva sul territorio. Spero di dare e ricevere da tutto il gruppo umano che compone il Movimento e di contribuire soprattutto alla sua crescita in termini numerici e di presenza sul territorio". "Giampaolo è una grande persona- conclude Luigi Spera, Coordinatore del Movimento- e sono sicuro che si troverà a suo agio tra di noi e contribuirà con la sua esperienza ed i suoi valori a far crescere il Movimento e farlo diventare ancora di più, insieme a tutte quelle figure già presenti all' interno, vero polo attrattivo di una grande area politica a servizio di Battipaglia".