Pontecagnano, Gianfranco Ferro nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

Il consigliere comunale Gianfranco Ferro è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Pontecagnano Faiano. L'incarico è stato conferito lo scorso 9 settembre.

Le dichiarazioni

Il capogruppo forzista in consiglio comunale si dice "orgoglioso" per l'incarico "nella consapevolezza delle responsabilità che mi assumo nei confronti della città, degli elettori di Forza Italia e dello stesso partito che mi ha dato fiducia". "Sarà mia priorità - aggiunge Ferro - lavorare per ricreare all'interno del partito quel clima di sana e leale collaborazione fra tutte le componenti che, pur nel rispetto della dialettica necessaria al confronto, diventa fondamentale per porre le basi di un rilancio dell'attività politica, della capacità progettuale e della proposta di buon governo che contraddistinguono da sempre l'azione di Forza Italia. Nel partito che intendo ricostruire c'è spazio per chiunque intenda contribuire ad un dibattito che punti all'allargamento della base, al rafforzamento della presenza di Forza Italia in città e alla elaborazione di proposte concrete da portare in Consiglio Comunale per contribuire a migliorare la nostra città e la qualità della vita dei nostri concittadini".