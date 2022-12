Nasce "Giffoni Attiva", aderiscono Boccalupo e Nobile: "Lavoriamo per l'alternativa"

Nella seduta di ieri del consiglio comunale si è ufficialmente costituito il gruppo consiliare di “Giffoni Attiva”, composto dai consiglieri comunali Angelo Boccalupo e Antonio Nobile, che è stato indicato come capogruppo.

Il progetto

“Comincia così ufficialmente il lavoro della nostra associazione dentro e fuori le stanze del Comune di Giffoni Valle Piana. Come abbiamo ribadito negli interventi durante la seduta - fanno sapere i due consiglieri - per la prima volta non nasce un gruppo politico in prossimità delle elezioni ma nasce un progetto fondato sulla condivisione delle idee e su una comune visione dello sviluppo della città. Sarà un lavoro lungo e duro, nel quale profonderemo le nostre forze e le nostre migliori energie. Non saremo infallibili, ma promettiamo il nostro massimo impegno con l'obiettivo di costruire un'alternativa seria e concreta per il futuro della nostra città”.

La sede

Con un manifesto pubblico è stata annunciata alla cittadinanza la nascita del gruppo che parla “dell’imminente apertura di una sede, che sarà il luogo del confronto”, in Piazza Umberto I, con tutti i cittadini del centro dei Picentini.