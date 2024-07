Trasporto dei giurati del Giffoni Film Festival a pagamento: Bisogno critica il Comune

Il capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno, ha presentato un’interrogazione al sindaco, all’assessore alle Politiche Sociali ed al responsabile del settore Politiche Sociali in merito al trasporto dei giurati del Giffoni Film Festival - edizione 54. Alla base dell’interrogazione c'è la decisione del Comune di richiedere una quota di partecipazione di 50 euro ai nuclei familiari con Isee superiore a 9360 euro, mentre per quelli con Isee inferiore la partecipazione è gratuita. Di qui la richiesta di Bisogno di estendere la gratuità del servizio a tutti i giurati, indipendentemente dal reddito, e di riconsiderare le condizioni economiche per rendere il trasporto accessibile a tutti, come avvenuto negli anni passati.

Il commento

"È fondamentale - spiega Bisogno - che il Comune garantisca l’accesso equo alle opportunità culturali per tutti i giovani, senza distinzioni economiche. Il Giffoni Film Festival è un'occasione unica per crescere e confrontarsi con una realtà internazionale. Chiedo di rivedere la decisione e di estendere la gratuità del trasporto a tutti i giurati, come sempre avvenuto in passato.

Ogni giovane merita di partecipare pienamente a eventi culturali di tale rilevanza senza dover affrontare barriere economiche. Il nostro obiettivo è promuovere inclusività e garantire che ogni giurato possa vivere appieno questa straordinaria esperienza offerta dal Giffoni Film Festival”.