Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Edilizia scolastica, Piano Urbanistico Comunale, sanità, opere e lavori pubblici. Questi i capisaldi su cui si è costruita l’azione amministrativa della maggioranza consiliare guidata dal sindaco Francesco Munno. Con oltre 4 milioni di euro da investire nell’edilizia scolastica si procederà presto all’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio scolastico al casale Malche e alla costruzione di un nuovo asilo nido che accoglierà i bambini della fascia di età 0-6 anni. Progetti finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). PUC. Tra le priorità dell’Amministrazione comunale rientra a pieno titolo il Piano Urbanistico Comunale. Esso rappresenta un punto essenziale per perseguire gli obiettivi della tutela e dello sviluppo del territorio nel rispetto del principio di sostenibilità, fornendo nel contempo risposte efficaci e qualificate alle esigenze sociali, economiche e culturali della popolazione residente. L’Ente Provincia in data 23 giugno 2023 ha rilasciato il parere di coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. L’esito positivo da parte della Provincia di Salerno consentirà l’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale in Consiglio comunale in tempi relativamente brevi. Pubblica illuminazione. Proseguono i lavori per l’efficientamento energetico e tecnologico dell’impianto di pubblica illuminazione di Giffoni Sei Casali. Il progetto di finanza, (Project financing) prevede la sostituzione delle “vecchie” lampade con nuovi corpi illuminanti a basso impatto ambientale, basso consumo elettrico e soprattutto a tecnologia LED. Verde attrezzato. È stata inaugurata l’area gioco e le aree attrezzate coperte realizzate al Parco Pineta Sant’Anna con un investimento ottenuto dal GAL Colline Salernitane, pari a circa 79 mila euro. Sanità – Casa di Comunità. Con delibera di Consiglio Comunale numero 45 del 14/10/2022, l’amministrazione ha approvato lo schema di donazione modale all’ASL Salerno. Si tratta un ulteriore passo in avanti che vedrà il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale con la nascita presso la struttura denominata “Ex ospedale Abate Conforti” della Casa di Comunità. Cultura. Grazie al lavoro effettuato dai giovani volontari del Servizio Civile Universale, i volumi presenti presso la biblioteca comunale “Jack Frusciante” sono stati catalogati e a breve sarà online un sito web dove sarà possibile consultare i titoli dei libri. Innovazione tecnologica. Proseguono speditamente i lavori per la realizzazione della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga. La nuova rete coprirà 1848 unità immobiliari di Giffoni Sei Casali, attraverso la modalità FTTH (Fiber-To-The-Home, cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. La chiusura del cantiere è prevista per il prossimo mese di marzo. Manutenzione. Sin dal primo giorno di mandato, questa amministrazione ha dato massima importanza alla manutenzione del verde pubblico e alla tutela del decoro urbano. Attraverso l’assunzione di due unità lavorative e con il rafforzamento della collaborazione con la Comunità Montana Monti Picentini, si è potuto stilare un preciso cronoprogramma delle attività che coinvolgono tutti i casali per un paese più pulito e accogliente. Ambiente. Lo scorso mese di gennaio, la Regione Campania ha trasmesso al Comune di Giffoni Sei Casali il decreto di finanziamento per la costruzione della rete fognaria il cui progetto definitivo sarà concluso entro il mese di luglio. L’investimento economico, totalmente a carico della Regione, ammonta ad oltre 2 milioni di euro. “Sono passati già dodici mesi dalla mia rielezione a Sindaco, un anno intenso, impegnativo, laborioso. Un anno di risposte serie e concrete alla popolazione, mettendo in campo nuovi strumenti e nuove risorse senza trascurare i progetti per le Politiche Sociali, i servizi ai cittadini, il territorio con l’adozione e tra poco la definitiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale, l'ambiente con la riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Lavoriamo tutti insieme e tutti i giorni per disegnare la Giffoni Sei Casali del futuro”, sottolinea il sindaco, Francesco Munno.